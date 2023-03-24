الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«يحرق ملايلك».. مفردات من قلب الصعيد لن تجدها إلا في «الكبير أوي»

الكبير أوي
الكبير أوي

اشتهر مسلسل “الكبير أوي” بالغوص في مفردات البيئة الجنوبية بشكل لم يسبقه إليه مسلسل آخر، فكانت المفردات التي تم إدخالها في المسلسل تضفي خصوصية شديدة على المسلسل، والسبب في هذا هو عبد النبي الهواري معدل اللهجة في المسلسل.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز المصطلحات الصعيدية التي تناولتها حلقات المسلسل.. 

«واصلة للطنفاحة»

قالها الكبير أوي في إحدى الحلقات، وتشير كلمة «الطنفاحة» إلى امتلاء الإناء عن آخره وإفاضته أيضًا، ولكنها تستخدم في دلالات أخرى كان يمسك أحدهم رقبته ويقول "واصلة للطنفاحة" أي انه لا يحتمل أي شئ.

«يحرق ملايلك»

عادة ما تقال يحرق ملايلك للتهريج بين ابناء النجع الواحد في صعيد مصر، لكنها قد تتسبب في مشكلة إذا ما قيلت في معركة او مشاجرة او أخذت بغير ما ترمي إليه، وتعتبر من السباب الذي يحتمله الكل وتقال أحيانا للغبطة والسرور كان يفوز أحدهم في لعب الدومينو فيصرخ موجها كلامه للرقعة"يحرق ملايلك"، وملايلك تعني ذويك او من يرعونك.

«يا هتيرة»

مفردة “هتيرة” هي مفردة فصحى وورد معناها في المعجم الوجيز، وتستخدم في الصعيد بمعنى أحمق أو قليل العقل.

وهناك العديد من المفردات التي تشكل نموذجا للأعمال الصعيدية، وكيف يمكن أن تقنع الجميع بان المسلسل يدور في أجواء منطقة بعينها من خلال استخدام مفرداتها، مثل مفردات ذكرها الكبير من بينها "يا عنقرة، يا صريمة، يا بظواية"، وغيرها من المفردات التي تستخدم للضحك والمزاح بين أبناء الأقصر وقنا.

يذكر ان مسلسل الكبير أوي يعرض في موسمه السابع من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة النجم أحمد مكي وإخراج أحمد الجندي والعديد من النجوم مثل بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام اسماعيل وغيرهم.

مسلسل الكبير أوي أحمد مكى مكي مسلسل الكبير الكبير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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