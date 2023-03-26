الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«مش هخلى الصبح يطلع على جعفر العمدة».. كارم يهدد بقتل محمد رمضان

جعفر العمدة
جعفر العمدة

هدد كارم شقيق إيمان العاصي في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان وعدد من النجمات، منهن الفنانة هالة صدقي، التي تجسد دور والدته والنجمات إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي زوجاته، بقتل جعفر عقب نشوب مشاجرة بينهم في قلب الحارة.

كارم يهدد بقتل جعفر العمدة

وقال كارم: "أنا مش هسكت على اللي حصل أنا لازم أخلص منه أنا هقتل جعفر العمدة"، ليرد والد إيمان العاصي عليه: "أنت مش ناوي تجبها لبر"، ليؤكد من جديد كارم: "أنا مش هخلي الصبح يطلع عليه".

جعفر العمدة

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مسلسل جعفر العمدة 

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "العمدة" في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية "جعفر العمدة"، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع "جعفر العمدة" زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة موعد عرض مسلسل روبي تفاصيل احداث مسلسل حضرة العمدة قصة مسلسل حضرة العمدة

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