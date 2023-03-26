قبل «جعفر العمدة».. مسلسلات سلطت الضوء على قضية تعدد الزوجات

يناقش مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان وعدد من النجمات منهن الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي زوجاته، قضية تعدد الزوجات والآثار الناتجة عنها من مشاكل اجتماعية ودرامية.

فكرة التعددية في مسلسل جعفر العمدة

ولكنه لم يكن المسلسل الأول الذي يناقش فكرة التعددية سبقه مسلسلات أخرى.

منهم مسلسل الحاج متولي للراحل نور الشريف وأحد أهم الأعمال الدرامية التي ناقشت التعدد، وتم عرضه منذ 20 عامًا، وشارك فيه فادية عبدالغنى وماجدة زكي وغادة عبدالرازق وسمية الخشاب ومونيا، تأليف مصطفى محرم، محمد النقلي.

وكذلك مسلسل الباطنية العام 2009، والذي ناقش قضية التعدد أيضًا وكان من بطولة صلاح السعدني وغادة عبد الرازق ولوسي وأحمد فلوكس وريم البارودي، تأليف إسماعيل ولي الدين، إخراج محمد النقلي.

وكان صلاح السعدني متزوج أكثر من مرة وكل زوجاته ينجبن الفتيات باستثناء زوجته الأخيرة لوسي التي أنجبت له ولد وحيد.

أما مسلسل الزوجة 18 فكان أيضًا يناقش قضية تعدد الزوجات، وتم عرضه في العام 2019، من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي وشيماء سيف وهيدى كرم وسلوى خطاب وإيناس كامل، تأليف محمد أبو السعد، إخراج مصطفى فكري.

وكان المسلسل كوميدي حول رجل متعدد الزوجات وفي كل مرة يتزوج امرأة ثم يتخلص منها بطريقة كوميدية حتى تأتي الزوجة رقم 18.

وعلى ذات الطريقة سار مسلسل الزوجة الرابعة في العام 2012 للنجم مصطفى شعبان في دور الحاج فواز الصياد ابن الحاج منعم الصياد وزوجته انهار ابنة عمه وسميحة زوجة فواز الثانية وهدى زوجة فواز الثالثة وهي متدينة والزوجة الرابعة يتم تغييرها من الحين للاخر مثل دلال وكاميليا.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4 يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية “جعفر العمدة”، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع “جعفر العمدة” زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.