الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل «جعفر العمدة».. مسلسلات سلطت الضوء على قضية تعدد الزوجات

جعفر العمدة
جعفر العمدة

يناقش مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان وعدد من النجمات منهن الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي زوجاته، قضية تعدد الزوجات والآثار الناتجة عنها من مشاكل اجتماعية ودرامية.

 

فكرة التعددية في مسلسل جعفر العمدة

ولكنه لم يكن المسلسل الأول الذي يناقش فكرة التعددية سبقه مسلسلات أخرى.

منهم مسلسل الحاج متولي للراحل نور الشريف وأحد أهم الأعمال الدرامية التي ناقشت التعدد، وتم عرضه منذ 20 عامًا، وشارك فيه فادية عبدالغنى وماجدة زكي وغادة عبدالرازق وسمية الخشاب ومونيا، تأليف مصطفى محرم، محمد النقلي.

وكذلك مسلسل الباطنية العام 2009، والذي ناقش قضية التعدد أيضًا وكان من بطولة صلاح السعدني وغادة عبد الرازق ولوسي وأحمد فلوكس وريم البارودي، تأليف إسماعيل ولي الدين، إخراج محمد النقلي. 

 وكان صلاح السعدني متزوج أكثر من مرة وكل زوجاته ينجبن الفتيات باستثناء زوجته الأخيرة لوسي التي أنجبت له ولد وحيد.

جعفر العمدة الحلقة الـ 4| مواعيد العرض والإعادة

ملخص الحلقة 3 من مسلسل جعفر العمدة.. زواج محمد رمضان وزينة

أما مسلسل الزوجة 18 فكان أيضًا يناقش قضية تعدد الزوجات، وتم عرضه في العام 2019، من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي وشيماء سيف وهيدى كرم وسلوى خطاب وإيناس كامل، تأليف محمد أبو السعد، إخراج مصطفى فكري. 

 وكان المسلسل كوميدي حول رجل متعدد الزوجات وفي كل مرة يتزوج امرأة ثم يتخلص منها بطريقة كوميدية حتى تأتي الزوجة رقم 18.

وعلى ذات الطريقة سار مسلسل الزوجة الرابعة في العام 2012 للنجم  مصطفى شعبان في دور الحاج فواز الصياد ابن الحاج منعم الصياد وزوجته انهار ابنة عمه وسميحة زوجة فواز الثانية وهدى زوجة فواز الثالثة وهي متدينة والزوجة الرابعة يتم تغييرها من الحين للاخر مثل دلال وكاميليا.

 

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

 

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4 يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

 

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية “جعفر العمدة”، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع “جعفر العمدة” زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

مسلسلات رمضان 2023 موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4 مواعيد عرض مسلسل محمد رمضان مسلسل محمد رمضان 2023 اعادة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل محمد رمضان 2023 قصة مسلسل جعفر العمدة قنوات عرض مسلسل محمد رمضان 2023 تفاصيل احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة مواعيد اعادة مسلسل جعفر العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 26-3-2023

«الكتيبة 101».. موعد الحلقة الرابعة وتفاصيل المسلسل كاملة

الكبير يفشل في إنقاذ مربوحة.. تفاصيل مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 4 قبل عرضها

موعد إجازات عيد الأضحى 2023 مدفوعة الأجر ووقفة عرفات

انخفاض سعر اليورو اليوم الأحد 26-3-2023 في نهاية التعاملات

لغز يحيرنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

علي سعدة

ياريتك سنة يارمضان

جمال-أسعد

التدين والتعليم

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [6]

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل