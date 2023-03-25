ملخص الحلقة 3 من مسلسل جعفر العمدة.. زواج محمد رمضان وزينة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة قيام الفنان محمد رمضان بأخذ زوجته الرابعة الفنانة زينة إلى منزله بمنطقة السيدة زينب، وسط حالة ذهول من زوجاته الثلاث، وبدأت مي كساب بسؤاله عن زينة، ولم تتلق منه الرد، وسط حالة من الخوف لزينة من زوجاته الثلاث، وهم: منة فضالي وإيمان العاصي ومي كساب، وحاولت زوجات رمضان الثلاث التعدى على زينة، ولكنه قام بإنقاذها.

ورفض بطل العمل الفنان محمد رمضان شرط الفنانة زينة للزواج منه، وطلبت زينة منه أن توافق على الزواج منه مقابل أخذها 40 مليون جنيه لإخراج والدها من السجن الشخصية الذى يجسدها الفنان بيومى فؤاد، إلا أنه وعرض عليها عرض آخر قائلًا: "نتجوز لو حبتيني وعشرتنا كانت حلوة هديكي الفلوس لو ما حبيتينيش أول ما تطلبي الطلاق هطلقك".

وقالت له زينة: "افرض اتجوزنا وكنت بتخدعني" ليرد رمضان: "أبويا الله يرحمه علمني أكون راجل قد كلمته ميعادنا بكرة في مشيخة الأزهر".

ووافقت زينة على الزواج من محمد رمضان في المشهد الأخير من الحلقة الثانية التي عرضت أمس واضطرت للموافقة على هذا الزواج بعد أن رفض محمد رمضان طلبها باستلاف مبلغ 40 مليون جنيه من أجل مساعدة والدها الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد وخروجه من السجن.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.



«سكر محلى محطوط على كريمة».. هكذا وصف محمد رمضان زوجاته فى «جعفر العمدة»



«جعفر العمدة» الحلقة 3.. شقيق إيمان العاصي يتعدى عليها بالضرب في الشارع



والدة محمد رمضان تنزعج من زواجه الرابع فى الحلقة 3 من «جعفر العمدة»



«جعفر العمدة» الحلقة 3.. صدمة زوجات محمد رمضان بعد زواجه الرابع من زينة



مشاهد «جعفر العمدة» تتصدر «الترند»



«جعفر العمدة» الحلقة 3.. صدمة محمد رمضان بعد خبر اقتراب خروج منذر رياحنة من السجن



زينة تضع شرطًا للزواج من محمد رمضان في الحلقة 3 من «جعفر العمدة»



إيمان العاصى تفتح النار على زوجات محمد رمضان فى «جعفر العمدة»



محمد رمضان يرفض شرط زينة للزواج منه في «جعفر العمدة»



هل يخدع محمد رمضان زينة فى «جعفر العمدة»؟



زينة توافق على الزواج من محمد رمضان فى «جعفر العمدة»



تطورات كبيرة حول علاقة محمد رمضان وزينة فى الحلقة 3 من «جعفر العمدة»



«يا جعانة».. لماذا تسمى زوجات جعفر العمدة «مى كساب» بهذا الاسم؟



الحلقة الثالثة من «جعفر العمدة».. ماذا سيفعل شقيقه بعد الحكم عليه؟



موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل «جعفر العمدة»



جعفر العمدة| مواعيد عرض مسلسل محمد رمضان والقناة الناقلة



جعفر العمدة| «أنا قادر» تواصل تصدر تريند يوتيوب

