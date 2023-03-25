محمد رمضان يرفض شرط زينة للزواج منه في «جعفر العمدة»

رفض الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة بطولته وعدد من النجمات منهم هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات اللواتي يجسدن دور زوجاته مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، شرط الفنانة زينة للزواج منه.

وطلبت زينة من رمضان أن توافق على الزواج منه بشرط أن يعيطها 40 مليون جنيه لإخراج والدها من السجن إلا أنه وعرض عليها عرض آخر قائلًا: "نتجوز لو حبتيني وعشرتنا كانت حلوة هديكي الفلوس لو محبتنيش أول ما تطلبي الطلاق هطلقك".

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.