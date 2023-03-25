«يا جعانة».. لماذا تسمى زوجات جعفر العمدة «مي كساب» بهذا الاسم؟

تردد كثيرًا بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان وعدد من الفنانات مثل النجمة هالة صدقي التي تظهر في دور والدته، وزوجاته اللاتي يمثلهن النجمات زينة ومي كساب وريم البارودي، إطلاق وصف "جعانة" على الفنانة مي كساب.

تجسد مي كساب الزوجة الأولى للفنان محمد رمضان، وخلال الحلقتين الماضيتين نعتها كثيرون بلفظ "جعانة" في إشارة منهم إلى أنها تقوم بسرقة مستلزمات زوجات جعفر من أجل استخدامها.

وفي أحد المشاهد قامت مي كساب بسرقة أحمر شفاة من غرفة ريم البارودي التي تجسد دور إحدى زوجات محمد رمضان، لتقوم ريم بوصفها بكلمة "جعانة" ثم تأتي الفنانة هالة صدقي لتصف مي كساب بهذا المصطلح أيضًا بسبب تعمدها سرقة مستلزمات الأخريات من المنزل.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.