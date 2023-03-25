إيمان العاصي تفتح النار على زوجات محمد رمضان في «جعفر العمدة»

عاتبت مي كساب التي تقوم بدور ثريا في مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان وعدد من النجمات منهم هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات اللواتي يجسدن دور زوجاته مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، بعدما أخبرهم بزواجه من الفنانة زينة.

وقالت مي كساب لشقيقه سيد: "ينفع اللي بيعمله أخوك دا" ليرد شقيقه: "انتوا عارفين جعفر بيحب الستات زي عينيه".

وقالت إيمان العاصي: "أخوكوا اتجوز عليا المرة الأولى كانت نرجس ودي اتجوزها عشان حلف عليا أنه هيجيب التالتة عشان يضايقني ونزل اتجوز اول واحدة لاقاها في وشه واديك شايف عاملة إزاي".

وردت زينة: "يعني أية عاملة ازاي أنا عارفة أنه اتجوزني لأنه حلف يتجوز التالتة". لترد إيمان العاصي: "أنا بس اللي اتجوزني عن حب حتى انتي يا ثريا اتجوزك شفقة".

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.