السبت 25 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

زينة تضع شرطًا للزواج من محمد رمضان في الحلقة 3 من «جعفر العمدة»

محمد رمضان وزينة
محمد رمضان وزينة

وافقت الفنانة زينة، في الحلقة 3 من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان وعدد من النجمات منهم هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات اللواتي يجسدن دور زوجاته مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، على الزواج منه ولكنها وضعت شرطا لإتمام الزواج.

وقالت زينة لجعفر العمدة الذي يجسده رمضان إنها موافقة على الزواج منه بشرط، لينفعل رمضان ويقول لها: “محدش يشرط على جعفر خليها طلب”.

وقالت زينة: "هطلب منك تديني ٤٠ مليون جنيه قبل الزواج عشان أطلع أبويا من السجن".

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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