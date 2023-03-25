«جعفر العمدة» الحلقة 3.. شقيق إيمان العاصي يتعدى عليها بالضرب في الشارع

نهاية مشوقة لأحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “جعفر العمدة” الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان وكوكبة من نجوم الفن والمعروض ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الجاري عبر قناة DMC الفضائية.

وفي نهاية الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة تصادف مقابلة الفنانة إيمان العاصي التي تظهر بشخصية دلال فتح الله، بوالدها الفنان طارق النهري أمام منزلها بالسيدة زينب وقام بعتابها بعد أن قاطعته هو وأسرتها بعد أن تسببا في إسقاط جنينها.

وأثناء حديث إيمان العاصي مع والدها طارق النهري قام شقيقها الفنان أحمد عبدالله الذي يظهر بشخصية “كارم فتح الله” بصفعها على وجهها في الشارع أمام الجميع وذلك أحد الأشخاص إلى جعفر العمدة الذي يجسده الفنان محمد رمضان لإبلاغه بالأمر وانتهت الحلقة.

وتدور أحداث مسلسل "العمدة" في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية "جعفر العمدة"، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع "جعفر العمدة" زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة عبر قنوات DMC الفضائية في تمام الساعة السادسة والربع مساء عبر قناة DMC دراما، فيما يعرض عبر قناة DMC العامة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الخامسة فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا الربع صباحًا، كما يعرض خلال منصة WATCH IT الرقمية في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.