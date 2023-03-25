تطورات كبيرة حول علاقة محمد رمضان وزينة فى الحلقة 3 من «جعفر العمدة»

تعرض مساء اليوم السبت الحلقة الثالثة من مسلسل "جعفر العمدة" الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان والمعروض حاليًا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الجاري.

وتشهد الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة تطورًا كبيرًا في علاقة النجم محمد رمضان الذي يجسد شخصية "جعفر العمدة" بالنجمة زينة التي تجسد شخصية عايدة، وذلك بعد أن وافقت على الزواج منه وهي مضطرة من أجل مساعدة والدها وخروجه من السجن بعد أن حبس بسبب كثرة الديون.

ووافقت زينة على الزواج من محمد رمضان في المشهد الأخير من الحلقة الثانية التي عرضت أمس واضطرت للموافقة على هذا الزواج بعد أن رفض محمد رمضان طلبها باستلاف مبلغ 40 مليون جنيه من أجل مساعدة والدها الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد وخروجه من السجن.

وتدور أحداث مسلسل "العمدة" في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية "جعفر العمدة"، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع "جعفر العمدة" زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة عبر قنوات DMC الفضائية في تمام الساعة السادسة والربع مساء عبر قناة DMC دراما، فيما يعرض عبر قناة DMC العامة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الخامسة فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا الربع صباحًا، كما يعرض خلال منصة WATCH IT الرقمية في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.