السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة الثالثة من «جعفر العمدة».. ماذا سيفعل شقيقه بعد الحكم عليه؟

جعفر العمدة
جعفر العمدة

انتهت الحلقة الثانية من مسلسل “جعفر العمدة” بطولة الفنان محمد رمضان وعدد من الفنانات مثل النجمة هالة صدقي التي تظهر في دور والدته، وزوجاته اللاتي يمثلهن النجمات زينة ومي كساب وريم البارودي، على أحداث مشوقة.

كان من بينها المشاجرة التي وقعت بين "سيد" شقيق جعفر مع أحد أعداء الأخير وهو الحاج حمادة فتح الله، وقيامه بتكسير واجهة محلاته، ما دفع "رمضان" إلى إقامة جلسة أحكام عرفية أقر فيها بدفع شقيقة مبلغ 250 ألف جنيهًا.

وانتهت الحلقة على غضب شقيقه "سيد" من ذلك الحكم وتركه للجلسة قبل انتهائها.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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وائل لطفي

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