«جعفر العمدة» الحلقة 3.. صدمة محمد رمضان بعد خبر اقتراب خروج منذر رياحنة من السجن

يواصل مسلسل "جعفر العمدة" أحداثه في الحلقة الثالثة من العمل الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان والمعروض حصريا عبر قناة دي إم سي الفضائية.

وخلال الأحداث علم محمد رمضان الذي يجسد شخصية "جعفر العمدة" بأن الفنان منذر رياحنة والذي يجسد شخصية "شوقي فتح الله" اقترب موعد خروجه من السجن، حيث تم حبسه بعد أن أطلق النار على محمد رمضان وشرع في قتله.

وكان محمد رمضان قتل شقيق "شوقي فتح الله" في بداية أحداث المسلسل والذي يجسد شخصيته الفنان حسني شتا وذلك عن طريق الخطأ أثناء دفاعه عن نفسه بعد تعرض له هو وزوجته الفنانة إيمان العاصي.

ووافقت زينة على الزواج من محمد رمضان في المشهد الأخير من الحلقة الثانية التي عرضت أمس واضطرت للموافقة على هذا الزواج بعد أن رفض محمد رمضان طلبها باستلاف مبلغ 40 مليون جنيه من أجل مساعدة والدها الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد وخروجه من السجن.

وتدور أحداث مسلسل "العمدة" في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية "جعفر العمدة"، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع "جعفر العمدة" زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة عبر قنوات DMC الفضائية في تمام الساعة السادسة والربع مساء عبر قناة DMC دراما، فيما يعرض عبر قناة DMC العامة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الخامسة فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا الربع صباحًا، كما يعرض خلال منصة WATCH IT الرقمية في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.