السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

هل يخدع محمد رمضان زينة فى «جعفر العمدة»؟

محمد رمضان
محمد رمضان

تشككت الفنانة زينة في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان وعدد من النجمات منهن هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات اللواتي يجسدن دور زوجاته مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، في أنه يخدعها بفكرة الزواج منه وإعطائها ٤٠ مليون جنيه لإخراج والدها من السجن.

وقالت له زينة: "افرض اتجوزنا وكنت بتخدعني" ليرد رمضان: "أبويا الله يرحمه علمني أكون راجل قد كلمته ميعادنا بكرة في مشيخة الأزهر".

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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