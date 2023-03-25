السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل «جعفر العمدة»

جريدة الدستور

تعرض الليلة الحلقة الثالثة من مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، في العاشرة والربع مساء على قناة DMC.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "العمدة" في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية "جعفر العمدة"، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع "جعفر العمدة" زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل «جعفر العمدة»

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