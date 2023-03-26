«إيمان العاصي» تتشاجر مع رمضان في جعفر العمدة الحلقة 4.. ما السبب؟

تشاجرت إيمان العاصي التي تجسد دور زوجة محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4 ، من بطولته وعدد من النجمات منهن الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي زوجاته، بعدما اعتدى جعفر العمدة على كارم شقيق إيمان العاصي في المسلسل أمام الحارة وهم بقتله.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

وضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4، بعد فض المشاجرة دار حوار بين رمضان والعاصي بسبب غضبها من اعتدائه على شقيقها وقال: "أنا عارف أن دول أهلك في الآخر بس أنا ياما عديت ليهم والمرة الجاية هموته ومش هيلاقوا جثمانه"، لترد العاصي: "مش كل ما تحصل حاجة تفضل تعايرني بأهلي سواء اللي مات أو اللي محبوس أو اللي عايش حرام عليك".

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ ريحانة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

احدث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث المسلسل في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.