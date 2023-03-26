مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة.. محمد رمضان يفاجئ زينة بهدية

فاجئ النجم محمد رمضان الفنانة زينة التي تجسد دور زوجته الرابعة في مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة بهدية خاصة لها.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة

وكانت الهدية عبارة عن مفتاح جديد لسيارة وصندوق مليء بالمجوهرات إلى جانب "برفان" ومج عليه صورته وقال لها: "أنا كل يوم بكون في الشغل وأكيد بوحشك وانتي بتشربي تفتكريني".

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.