الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«كارم فتح الله» يعتدي على إيمان العاصي في جعفر العمدة الحلقة 4

كارم فتح الله
كارم فتح الله

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان وعدد من النجمات منهن الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي زوجاته، بمشهد ساخن وهو اعتداء كارم فتح الله نجل الحاج حمادة فتح الله أحد أعداء محمد رمضان في المسلسل على دلال التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي.

 

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

ووضمن احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4 قامت على الفور مشاجرة بين كارم وجعفر العمدة الذي يجسده رمضان وهتف في الجموع قائلًا: "بتمد إيدك على مراتي اللي هيفكر يحوم حوالين عائلة جعفر هموته" واستمر في ضرب كارم حتى سقط أرضًا.

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مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة 

مسلسل جعفر العمدة يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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