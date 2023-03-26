«مقابل 5 ملايين جنيه».. شقيق إيمان العاصي يتوعد بقتل محمد رمضان في الحلقة 4 من «جعفر العمدة»

توعد شقيق الفنانة إيمان العاصي التي تظهر بدور “دلال” بقتل الفنان محمد رمضان ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “جعفر العمدة” المعروض حاليا عبر قناة دي ام سي دراما.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

وخلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4 اتفق شقيق إيمان العاصي مع أحد الأشخاص بقتل “جعفر العمدة” بعد أن تعدى عليه بالضرب في بداية الحلقة الرابعة أمام الجميع، واتفق على قتله مقابل 5 ملايين جنيه من أجل التخلص منه خاصة وأن هناك خلافات كثير بين العائلتين منذ سنوات عديدة.

قصة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل جعفر العمدة، تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبدالله.

ويعرض مسلسل النجم محمد رمضان الجديد جعفر العمدة على مدار أيام شهر رمضان المبارك بشكل عبر قناة DMC الفضائية بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة واتش ات الرقمية.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة عبر قنوات DMC الفضائية في تمام الساعة السادسة والربع مساء عبر قناة DMC دراما، فيما يعرض عبر قناة DMC العامة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الخامسة فجرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحا.