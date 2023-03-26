جعفر العمدة الحلقة 4.. إيمان العاصي تترجى محمد رمضان لعدم قتل شقيقها

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان العديد من المشاهد والأحداث الهامة.

احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

وخلال احداث قامت إيمان العاصي “دلال” بالترجي إلى زوجها محمد رمضان “جعفر العمدة” بعد قتل شقيقها والذي كان يتشاجر معه امام الجميع في منطقة حي السيدة زينب بعد أن قام بالتعدي عليها وصفعها على وجهها، واستجاب محمد رمضان لطلب “دلال” والذي قالت له: “كافية انك قتلتلي واحد بلاش يبقوا اتنين".

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبدالله.

ويعرض مسلسل النجم محمد رمضان الجديد جعفر العمدة على مدار أيام شهر رمضان المبارك بشكل عبر قناة DMC الفضائية بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة واتش ات الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

ويعرض مسلسل جعفر العمدة عبر قنوات DMC الفضائية في تمام الساعة السادسة والربع مساء عبر قناة DMC دراما، فيما يعرض عبر قناة DMC العامة في تمام الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الخامسة فجرا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحا.