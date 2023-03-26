«دلال» تطلب من «صفصف» مصالحة أهلها في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4

طلبت الفنانة إيمان العاصي التي تجسد دور دلال في مسلسل مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة بطولة النجم محمد رمضان وعدد من النجمات منهن الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي زوجاته، من هالة صدقي مصالحة أهلها بعد مشاجرة وقعت بين جعفر وكارم شقيقها.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة الرابعة

وقالت إيمان: " أنا عايزة أصالح أهلي دول برضو أخواتي"، لترد عليها هالة صدقي: "ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه أنتي كدة واقفة في النص وكارم مش هيعمل حاجة لجعفر".

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل “العمدة” في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية “جعفر العمدة”، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.