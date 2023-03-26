يا مساء الموت.. محاولة قتل محمد رمضان في «جعفر العمدة»

خلال احداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 4 فوجيء جعفر العمدة الذي يجسد دوره النجم محمد رمضان في مسلسله برفقة عدد من النجمات منهن الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته والنجمات إيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي زوجاته، بالقاتل الذي أتفق معه كارم شقيق إيمان العاصي على قتله يركب سيارته.

وقال له القاتل: "يا مساء الموت".

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل “العمدة” في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية “جعفر العمدة”، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع “جعفر العمدة” زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.