أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6.. محمد رمضان يعتدي على بلال شامة بالضرب

اعتدى محمد رمضان نجم مسلسل جعفر العمدة على صديق بلال شامة الذي قام بخطف ابنه منذ ٢٠ عامًا، ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6 وذلك بعدما اكتشف خديعته له للحصول على أموال منه.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6

وعلم رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6 أن صديق شامة يكذب عليه وقام بالاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى اعترف له بكل شيء.

وأخبره أن شقيقه إسماعيل يعمل مع بلال شامة في أحد المحاجر وهو من دفعه للكذب على جعفر العمدة والادعاء بأنه يعرف مكان ابنه مقابل أن يحصل على أموال منه.

وحكى له أن بلال شامة دفعه إليه للنصب عليه من خلال تسلميه طفل غير ابنه والحصول على الأموال وقاما بعملية سرقة للمحجر قبل البدء في عملية النصب على جعفر العمدة.

مسلسل جعفر العمدة

وانتهى صناع وأبطال مسلسل جعفر العمدة من تصوير كافة مشاهد المسلسل وذلك قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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