موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

يوصل جمهور القلعة الحمراء البحث عن موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة عبره محرك البحث العالمي "جوجل" دي متابعه مباريات فريقهم بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 للمرة الثالثة على التوالي بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أثناء التنظيم البطولة إلى دولة المغرب فبالتالي تم استدعاء النادي الأهلي لتمثيل قارة أفريقيا في البطولة باعتباره الوصيف ويمثل بطل افريقيا وهو نادي الوداد الرياضي المغربي دولته المستضيفة.

موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الدور التمهيدي

يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى ضد نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم الأربعاء الأول من شهر فبراير للعام 2023.

دور الربع النهائي

في حال فوز النادي الأهلي على أوكلاند سيتي يخوض مباراته ضد نادي الوداد الرياضي المغربي يوم السبت الموافق الرابع من شهر فبراير 2023.

دور النصف النهائي

وفي حال فوز النادي الأهلي على الوداد يتأهل إلى دور نصف النهائي ويواجه فريق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023.

المباراة النهائية

وفي حال تخطي النادي الأهلي عقبة ريال مدريد يتأهل بعد ذلك إلى مباراة النهائي حيث يلتقي بالفائز في التصفيات يوم 11 فبراير 2023.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم للأندية

ولمتابعه مباريات النادي الاهلي في كاس العالم للأندية يمكنكم تنزيل قناة المغرب الرياضية TNT ويمكن ضبط إحداثياتها من خلال التردد التالي:

قناة المغرب الرياضية TNT

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11157 - 11476.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

وستقام البطولة الحالية لكأس العالم للأندية في الفترة بين 1 فبراير وحتى 11 من نفس الشهر، بمشاركة 7 أندية ومشاركة النادي الأهلي في هذه النسخة تعتبر هي المشاركة الثالثة على التوالي ولأول مرة ينجح النادي الأهلي في تحقيق ذلك في آخر مشاركتين للنادي الأهلي في النسختين الماضيتين نجح المارد الأحمر في الحصول على برونزيتي كأس العالم في عامي 2021 و2022 وبذلك يكون النادي الأهلي قد حصل على ثلاث ميداليات برونزية بحصوله على ميدالية 2006 ويعد اقصى انجاز وصل له خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية هو المركز الثالث.

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