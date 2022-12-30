الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

موعد مباريات الأهلي
موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

يوصل جمهور القلعة الحمراء البحث عن موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة عبره محرك البحث العالمي "جوجل" دي متابعه مباريات فريقهم بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 للمرة الثالثة على التوالي بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أثناء التنظيم البطولة إلى دولة المغرب فبالتالي تم استدعاء النادي الأهلي لتمثيل قارة أفريقيا في البطولة باعتباره الوصيف ويمثل بطل افريقيا وهو نادي الوداد الرياضي المغربي دولته المستضيفة.

موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

«الكونفدرالية» تهدد صفقة دانيال أفري مع الأهلي.. ومحاولات لإقناع كولر بضمه

البنك الأهلى يسعى للخروج من دائرة الهزائم أمام المقاولون

الدور التمهيدي

يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى ضد نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم الأربعاء الأول من شهر فبراير للعام 2023.

 

دور الربع النهائي

في حال فوز النادي الأهلي على أوكلاند سيتي يخوض مباراته ضد نادي الوداد الرياضي المغربي يوم السبت الموافق الرابع من شهر فبراير 2023.

 

دور النصف النهائي

وفي حال فوز النادي الأهلي على الوداد يتأهل إلى دور نصف النهائي ويواجه فريق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023.

 

المباراة النهائية

وفي حال تخطي النادي الأهلي عقبة ريال مدريد يتأهل بعد ذلك إلى مباراة النهائي حيث يلتقي بالفائز في التصفيات يوم 11 فبراير 2023.

 

القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم للأندية

ولمتابعه مباريات النادي الاهلي في كاس العالم للأندية يمكنكم تنزيل قناة المغرب الرياضية TNT ويمكن ضبط إحداثياتها من خلال التردد التالي:

قناة المغرب الرياضية TNT

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11157 - 11476.
  • معامل الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.

وستقام  البطولة الحالية لكأس العالم للأندية في الفترة بين 1 فبراير وحتى 11 من نفس الشهر، بمشاركة 7 أندية ومشاركة النادي الأهلي في هذه النسخة تعتبر هي المشاركة الثالثة على التوالي ولأول مرة ينجح النادي الأهلي في تحقيق ذلك في آخر مشاركتين للنادي الأهلي في النسختين الماضيتين نجح المارد الأحمر في الحصول على برونزيتي كأس العالم في عامي 2021 و2022 وبذلك يكون النادي الأهلي قد حصل على ثلاث ميداليات برونزية بحصوله على ميدالية 2006 ويعد  اقصى انجاز وصل له خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية هو المركز الثالث.

اقرأ أيضا:

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة خلال ختام تعاملات الخميس

الأهلى ينعى الأسطورة البرازيلية بيليه

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى ضد بيراميدز والقنوات الناقلة

موعد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم للأندية قناة المغرب الرياضية TNT كأس العالم للأندية الاهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة| تحديث لحظي لأسعار الذهب

7 سنوات.. حكم جديد ضد زعيمة ميانمار المعزولة و33 عاما مجموع الأحكام

الطماطم بـ5.5 جنيه.. أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الجمعة

يبدأ صرفها الأحد.. أسعار سلع «تموين يناير»

إحباط محاولة تهريب 379 لفافة «بانجو وحشيش» بنفق 3 يوليو فى بورسعيد

استقرار أسعار الأسمدة الأزوتية في الأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية

بايدن بعد تنصيب نتنياهو رئيسًا لحكومة إسرائيل: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتقال متسلل من سوريا