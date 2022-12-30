موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى ضد بيراميدز والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلى القادمة في الدورى ضد بيراميدز والقنوات الناقلة من أكثر الأمور التي يتسائل عنها جمهور النادي الأهلي عبر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية خاصة بعدها تكرار سقوط النادي الأهلي في فخ التعادل والأداء السيء الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم والذي بدوره قد يتسبب في قلق الجمهور الأحمر من ضياع لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي من ناديهم.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى ضد بيراميدز

لعل من أهم المباريات التي تحوز على متابعة كبيرة من قبل جماهير الكرة المصرية هي مباراة الأهلى و بيراميدز لذا نقدم لكم موعد مباراة الاهلى القادمة فى الدورى ضد بيراميدز.

وخاض النادي الأهلي مباراته أمام فريق بيراميدز كاول مباريات العام الجديد 2023 ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر يناير لعام 2023 من ستاد الاهلي والسلام في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى القادمة فى الدورى ضد بيراميدز

وتنقل قنوات اون تايم سبورت اللقاء على الهواء مباشرة حيث تمتلك حقوق بث المباريات المحلية بالبطولات كبطولة الدوري وكأس مصر والسوبر وكأس الرابطة وغيرها من المباريات التي تخص الفرق المصريه.

ولمشاهدة مباراة الاهلى القادمة فى الدورى ضد بيراميدز يمكنكم تنزيل القناة الناقلة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم عبر الترددات التالية.

القمر الصناعي :نايل سات

تردد القناة: 11861

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

ويخوض النادي الأهلي ونادي بيراميدز العديد من المباريات في البطولات المختلفة وكانت المواجهات المباشرة بين الفريقين في آخر خمس مباريات ترجح كفة النادي الأهلي انتصارين و تعادلين وانتصار وحيد لبيراميدز.

وخاض الفريقين آخر مباراة بينهما في شهر يوليو الماضي ضمن منافسات الدوري الموسم المنصرم ولكن انتهت بفوز بيراميدز بهدفين نظيفين كما واجه الفريقين بعضهما في مباراة في كأس مصر في منتصف العام الجاري وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف وفي شهر مارس من العام الجاري تواجه الفريقين في الدوري وانتهت المباراة بالفوز لصالح المارد الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة بينما تعادل الفريقين في مباراتين في الدوري في العام الماضي كانت احدهما ايجابي بنتيجة 2-2 واخرى سلبية.