الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عبدالقادر يغيب عن مران الأهلى وراحة 24 ساعة قبل لقاء بيراميدز

عبد القادر
عبد القادر

تغيب أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن مران الفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز.

وأكد طبيب الأهلي للسويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، أن عبدالقادر مازال يعاني من تورم في القدم، لذلك يحتاج لمزيد من الراحة.

وتقرر خضوع اللاعب لفحص طبي في المران القادم للأهلي لتحديد مصيره من مواجهة بيراميدز.

ووقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فخ التعادل بهدف لكل فريق أمام نادي سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي أقيمت بالجولة العاشرة للدوري.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي بيراميدز في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري.

وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل على ملعب الأهلي بالسلام في تمام السابعة مساء.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يتلق أي خسارة.

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة قبل موقعة بيراميدز

وقرر مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات، غدا الجمعة.

ويعود الفريق إلي التدريبات صباح السبت، على أن يتدرب مساء الأحد المقبل ويدخل في معسكر مغلق قبل لقاء بيراميدز في الجولة الحادية عشرة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي بيراميدز في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري.

وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل على ملعب الأهلي بالسلام في تمام السابعة مساء.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يتلق أي خسارة.

أحمد عبد القادر الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ترتيب الدوري الممتاز نادي بيراميدز

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