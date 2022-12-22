سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة خلال ختام تعاملات الخميس 22-12-2022

ننشر سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الخميس يوافق 22-12-2022، تصدر محرك البحث العالمي والكلمات البحثية على «جوجل»، وشهد انخفاضاً طفيفاً في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة

الجرام عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1897 جنيه للبيع، و1943 جنيه للشراء.

الجرام عيار 22



وصل سعر جرام الذهب عيار 22، عند 1739 جنيه للبيع، و1781 جنيه للشراء.

الجرام عيار 21



بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1660 جنيه للبيع، و1700 جنيه للشراء.

الجرام عيار 18



تداول سعر جرام الذهب عيار 18، لنحو 1423 جنيه للبيع، و1457 جنيه للشراء.

الجرام عيار 14



سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 1107 جنيه للبيع، و1133 جنيه للشراء.

الجرام عيار 12



حقق سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 949 جنيه للبيع، و971 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم



سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس يوافق 22-12-2022، سجل نحو 13280 جنيه للبيع، و13600 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم



سعر أونصة السعر الذهب اليوم الخميس يوافق 22-12-2022، وصل عند 59001 جنيه للبيع، و60423 جنيه للشراء.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سجل نحو: 1955 جنيهًا مصريًا.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

بلغ حوالي: 4887.5 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

حقق نحو: 9775 جنيهًا مصريًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

تداول لنحو: 19550 جنيهًا مصريًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا 39100 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا

سجل نحو: 97750 جنيهًا مصريًا.

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سعر سبيكة الذهب 100 جرام

بلغ حوالي: 195.500 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب نصف كيلو

حقق نحو: 977.500 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو

حقق نحو: 1.955.000 جنيه مصري.

وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة، 1800 جنيه.