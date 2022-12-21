الأربعاء 21 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبيرة مصرفية: «من اشترى الدولار أو الذهب بأسعار عالية خسر الآن»

الدولار
الدولار

علقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، على الأزمة الاقتصادية الحالية مع ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك طوابير من المواطنين أمام بنوك الطعام في أمريكا وكندا وبريطانيا لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وأشارت إلى أن الحرب العالمية الاقتصادية أدت إلى تضخم عالمي على الصعيد العالمي، وأنه كلما زاد التضخم بشكل مطرد ينعكس على الأسعار بشكل عام.
وعن توقعها لارتفاع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب غدًا، تابعت: "أتوقع زيادة الفائدة من 1 إلى 2% غدًا في اجتماع البنك المركزي"، موضحة أن ارتفاع الفائدة في البنوك يؤدي إلى زيادة في عجز الموازنة.
وأكدت أنه لا تتوقع أن يتم طرح شهادات جديدة في البنوك بفائدة كبيرة، موضحة أن التكالب على شراء الدولار والذهب أدى إلى انخفاض أسعارهما، متابعة: "من اشترى الدولار أو الذهب بأسعار عالية خسر الآن بعد انخفاض سعرهما".
وتابعت: "سيتم الإفراج عن البضائع في الموانئ مما يؤدي إلى انفراجة في الأسواق والأسعار، وسعر الدولار سيكون "مرنًا" وفقًا للعرض والطلب".

مواد متعلقة

أحمد موسى: الأسعار أمن قومى للدولة ولا بد من مواجهتها بكل قوة

وزير العدل: الفترات المسائية للشهر العقارى بتوجيهات الرئيس السيسى

وزير العدل عن توثيق الطلاق فى القانون الجديد: مفيش مشكلة شرعية

وزير العدل يوضح شروط العفو الرئاسى (فيديو)

من يحكم في «ازدراء الأديان» الدين أم الرأي القانوني؟.. وزير العدل يرد

وزير العدل: تلقينا 4733 اقتراحًا بخصوص قانون الأحوال الشخصية

وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية قائم على أساس علمى وليس العاطفة

من 309 آلاف لـ100 قضية.. وزير العدل: ما تم بخصوص قضايا الأسرة «إنجاز كبير»

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

الذهب يعاود الانخفاض من جديد فى ختام التعاملات المسائية

منخفض جوى متعمق.. ظواهر جوية يشهدها طقس غدٍ الخميس

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الطقس

اتحاد المستثمرين قدم مجموعة من القرارات المهمة على مدار 2022

ديسمبر 2022.. موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة والقطاع العام

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادى 2023.. والأوراق المطلوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»

ترجيحات بإعلان نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.. اليوم