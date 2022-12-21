خبيرة مصرفية: «من اشترى الدولار أو الذهب بأسعار عالية خسر الآن»

علقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، على الأزمة الاقتصادية الحالية مع ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك طوابير من المواطنين أمام بنوك الطعام في أمريكا وكندا وبريطانيا لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأشارت إلى أن الحرب العالمية الاقتصادية أدت إلى تضخم عالمي على الصعيد العالمي، وأنه كلما زاد التضخم بشكل مطرد ينعكس على الأسعار بشكل عام.

وعن توقعها لارتفاع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب غدًا، تابعت: "أتوقع زيادة الفائدة من 1 إلى 2% غدًا في اجتماع البنك المركزي"، موضحة أن ارتفاع الفائدة في البنوك يؤدي إلى زيادة في عجز الموازنة.

وأكدت أنه لا تتوقع أن يتم طرح شهادات جديدة في البنوك بفائدة كبيرة، موضحة أن التكالب على شراء الدولار والذهب أدى إلى انخفاض أسعارهما، متابعة: "من اشترى الدولار أو الذهب بأسعار عالية خسر الآن بعد انخفاض سعرهما".

وتابعت: "سيتم الإفراج عن البضائع في الموانئ مما يؤدي إلى انفراجة في الأسواق والأسعار، وسعر الدولار سيكون "مرنًا" وفقًا للعرض والطلب".