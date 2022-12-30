الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

البنك الأهلى يسعى للخروج من دائرة الهزائم أمام المقاولون

البنك الأهلي خسر
البنك الأهلي خسر في أخر مبارياته أمام حرس الحدود

يحل المقاولون ضيفا على فريق البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في ختام مباريات الأسبوع العاشر للدوري الممتاز.

فريق البنك الأهلي بقيادة حلمي طولان في موقف لا يحسد عليه ويحتل المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات وخمس هزائم، وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 12 هدفا، وخسر آخر ثلاث مباريات أمام الزمالك وطلائع الجيش وحرس الحدود، ويسعى للعودة للانتصارات وتحقيق فوزه الأول مع حلمي طولان والوصول للنقطة التاسعة وتخطي فاركو وانبي والداخلية وحرس الحدود.

حلمي طولان حرص خلال التدريبات على معالجة الأخطاء التي أدت لهزيمة الفريق في آخر ثلاث مباريات، وأكد للاعبيه أن مواجهة ذئاب الجبل ستكون صعبة في ظل ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه بعد التعادل مع الزمالك، وطالبهم ببذل أقصى جهد للحصول على النقاط الثلاث.

على الجانب الآخر، يحتل فريق المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز السابع برصيد 12 نقطة من انتصارين وهو ملك التعادلات في الدوري وتعادل 6 مرات وخسر مرة واحدة وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 8 أهداف وجمع 7 نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على إنبي والتعادل مع سموحة والمصري والزمالك، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 15.

وحرص شوقي غريب على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا، وأكد لهم أن التعادل مع الزمالك لن يعني شيئًا إذا خسر الفريق اليوم، وقام شوقي غريب بتجهيز أسلحته الهجومية الممثلة في لويس إدواردو ومحمد سالم وجون أوكلى وأمادو نياس وعبدالرحمن خالد لغزو مرمى محمد أبوجبل وتحقيق الانتصار الثالث هذا الموسم بعد دراسة نقاط الضعف في دفاع البنك الأهلي.

يدير المباراة علي السعيد، ويساعده عدي عيد وطارق مصطفى ومعهم محمود عاشور حكم فيديو ومحمود عبدالسميع مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز المقاولون فريق البنك الأهلي حلمي طولان شوقى غريب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«معلومات الوزراء»: مصر ضمن أفضل 10 اقتصادات نموًا فى العالم 2022

إعادة فتح شارع الهرم بين ناصر الثورة وأحمد لطفى السيد

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

مصر تلفت أنظار العالم إلى قدرتها على مواجهة واستثمار الأزمات (فيديو)

حصاد 2022| «حياة كريمة».. مبادرة تحقيق التنمية وإعادة بناء الإنسان

الأمن الروسي يعتقل مهاجرا أوكرانيا في القوقاز كان يخطط لهجوم إرهابي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية

بايدن بعد تنصيب نتنياهو رئيسا لحكومة إسرائيل: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتقال متسلل من سوريا