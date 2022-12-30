البنك الأهلى يسعى للخروج من دائرة الهزائم أمام المقاولون

يحل المقاولون ضيفا على فريق البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في ختام مباريات الأسبوع العاشر للدوري الممتاز.

فريق البنك الأهلي بقيادة حلمي طولان في موقف لا يحسد عليه ويحتل المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط من فوز واحد وثلاثة تعادلات وخمس هزائم، وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 12 هدفا، وخسر آخر ثلاث مباريات أمام الزمالك وطلائع الجيش وحرس الحدود، ويسعى للعودة للانتصارات وتحقيق فوزه الأول مع حلمي طولان والوصول للنقطة التاسعة وتخطي فاركو وانبي والداخلية وحرس الحدود.

حلمي طولان حرص خلال التدريبات على معالجة الأخطاء التي أدت لهزيمة الفريق في آخر ثلاث مباريات، وأكد للاعبيه أن مواجهة ذئاب الجبل ستكون صعبة في ظل ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه بعد التعادل مع الزمالك، وطالبهم ببذل أقصى جهد للحصول على النقاط الثلاث.

على الجانب الآخر، يحتل فريق المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز السابع برصيد 12 نقطة من انتصارين وهو ملك التعادلات في الدوري وتعادل 6 مرات وخسر مرة واحدة وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 8 أهداف وجمع 7 نقاط من آخر 4 مباريات بالفوز على إنبي والتعادل مع سموحة والمصري والزمالك، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 15.

وحرص شوقي غريب على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا، وأكد لهم أن التعادل مع الزمالك لن يعني شيئًا إذا خسر الفريق اليوم، وقام شوقي غريب بتجهيز أسلحته الهجومية الممثلة في لويس إدواردو ومحمد سالم وجون أوكلى وأمادو نياس وعبدالرحمن خالد لغزو مرمى محمد أبوجبل وتحقيق الانتصار الثالث هذا الموسم بعد دراسة نقاط الضعف في دفاع البنك الأهلي.

يدير المباراة علي السعيد، ويساعده عدي عيد وطارق مصطفى ومعهم محمود عاشور حكم فيديو ومحمود عبدالسميع مساعد حكم فيديو.