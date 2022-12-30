«الكونفدرالية» تهدد صفقة دانيال أفري مع الأهلي.. ومحاولات لإقناع كولر بضمه

يحاول مسؤولو النادي الأهلي إقناع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بالتعاقد مع دانيال أفري مهاجم فريق هارتس أوف أوك الغاني في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وقال مصدر لـ"الدستور"، إنه يحق للنادى الأهلى الحصول على خدمات أفرى بعد موافقة ناديه على بيعه مقابل مليون دولار بدلا من رحيله مجانا نهاية الموسم الحالي.

وأضاف المصدر أن كولر تحفظ على الصفقة لأن اللاعب شارك في الكونفدرالية الإفريقية ولن يستفيد الأهلي منه في دوري أبطال إفريقيا، ولكن هناك رغبة من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بضم اللاعب والاستفادة من إمكانياته الفنية في البطولات المختلفة ما عدا دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إخماد ثورة غضب جماهير الأهلي التي تطالب بتدعيم الفريق بصفقات جديدة بعد تراجع النتائج في المباريات الأخيرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واصل تدريباته صباح أمس الخميس على ملعب ‏التتش استعدادًا لمباراة بيراميدز في الأسبوع الحادي عشر لبطولة الدوري الممتاز التي تقام ‏مساء يوم الاثنين المقبل على استاد الأهلي بالسلام.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية في بداية التحضير لمباراة بيراميدز.

‏

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة سيراميكا كليوباترا تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم داخل ملعب التتش والتي ‏اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.‏

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين اليوم الجمعة ويستأنف الفريق مرانه صباح غداً السبت ‏لمواصلة التحضير لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء الإثنين المقبل.

وتعادل الأهلي 1/1 مع سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ‏استاد ‏القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري ويتصدر الفريق المسابقة ‏برصيد 24 ‏نقطة.‏