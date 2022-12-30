الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى ينعى الأسطورة البرازيلية بيليه

بيليه
بيليه

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الأسطورة البرازيلية بيليه الذي توفى مساء الخميس.

 

وتوفى بيليه عن عمر يناهز 82 عامًا بعد معاناته مع مرض سرطان القاولون خلال السنوات الأخيرة، كما عانى من مشاكل في القلب والكلى.

 

ونشر حساب الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة " ينعى النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بكامل الحزن واﻷسى وفاة أحد أعظم أساطير كرة القدم العالمية بيليه".

 

ويعد بيليه أحد أساطير البرازيل ونجح في حصد كأس العالم 3 مرات رفقة السامبا في أعوام 1958 و1962 و1970.

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