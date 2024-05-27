الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم

المساعدات
المساعدات

موقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية أمام العالم، وسط إصرار وعمل مكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، حقيقة تتأكد كل يوم وتترجم على الأرض مع دخول أولى شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبوسالم، بعد أيام عجاف كان فيها القطاع على شفا المجاعة.

مع أول ضوء لشمس 26 مايو، تحركت شاحنات المساعدات من معبر رفح إلى معبر كرم أبوسالم، تحمل الواحدة منها 20 طنًا من المساعدات، وتم تسليمها للأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني.

التحركات المصرية المكثفة للضغط على إسرائيل

بالتزامن كانت التحركات والاتصالات المصرية المكثفة للضغط على إسرائيل، لإنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى غزة، تلك التحركات التي كانت من بينها التنسيق مع الأمم المتحدة لتوفير أكبر قدر من مواد الإغاثة لمواطني القطاع.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان: "بدء دخول شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم".

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