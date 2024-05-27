إعلام فلسطينى: 3 غارات إسرائيلية عنيفة وسط رفح جنوبى غزة

أفاد إعلام فلسطيني بأن الطائرات الإسرائيلية تشن 3 غارات عنيفة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الوضع الصحي في غزة

يأتي ذلك فيما أكد الدكتور عائد ياجي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن الوضع الصحي في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية كبرى بعد توقف معظم المستشفيات، بالإضافة إلى نقص المستلزمات الطبية، ما يؤثر على الأطفال وكبار السن في القطاع.

وأضاف ياجي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العدد الكبير للشهداء والجرحى ترك عبئًا ثقيلًا على القطاع الصحي، خاصة أن عدد الجرحى والمصابين يفوق الإمكانات الحالية، لا سيما في جنوب قطاع غزة.