الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام فلسطينى: 3 غارات إسرائيلية عنيفة وسط رفح جنوبى غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد إعلام فلسطيني بأن الطائرات الإسرائيلية تشن 3 غارات عنيفة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الوضع الصحي في غزة

يأتي ذلك فيما أكد الدكتور عائد ياجي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن الوضع الصحي في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية كبرى بعد توقف معظم المستشفيات، بالإضافة إلى نقص المستلزمات الطبية، ما يؤثر على الأطفال وكبار السن في القطاع.

وأضاف ياجي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العدد الكبير للشهداء والجرحى ترك عبئًا ثقيلًا على القطاع الصحي، خاصة أن عدد الجرحى والمصابين يفوق الإمكانات الحالية، لا سيما في جنوب قطاع غزة.

غزة جنوبي غزة وسط رفح جنوبي غزة وسط رفح ثلاث غارات عنيفة الطائرات الإسرائيلية تشن ثلاث غارات ثلاث غارات عنيفة وسط رفح إعلام فلسطيني

مواد متعلقة

أبوالغيط: الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة هو الخطوة الصحيحة التى يمكن اتخاذها الآن

"القاهرة الإخبارية": آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة صوب المناطق الجنوبية الغربية بغزة

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: تحركات دبلوماسية كبيرة في بروكسل لدعم القضية الفلسطينية

ضحايا من النساء والأطفال ومصابون.. ماذا حدث فى رفح الفلسطينية؟ (فيديو)

جيش الاحتلال يعلن قصف 75 هدفًا عسكريًا بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية

السعودية تدين استهداف قوات الاحتلال خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن أونروا

المفوض الأوروبى يعرب عن تقديره لمصر وقيادتها السياسية ودورها المحورى فى غزة

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

بعد 14 ساعة.. الأمن يحرر الطفل "إياد" ويضبط خاطفيه بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

محطة تل أبيب

المزيد

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234