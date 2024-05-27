الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبو الغيط: الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة هو الخطوة الصحيحة التي يمكن اتخاذها الآن

أحمد أبو الغيط،
أحمد أبو الغيط،

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة هو الخطوة الصحيحة التي يمكن اتخاذها الآن، وذلك في نبأ عاجل  أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

استمرار العدوان الإسرائيلي يقوض أي فرصة للسلام

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، منوها إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي يقوض أي فرصة للسلام، وينهي أي أمل في تحقيق حل الدولتين.

وتابع أبو الغيط، من الضروري اعتراف مزيد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة الخطوة الصحيحة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية دولة فلسطينية مستقلة أبو الغيط

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