أبو الغيط: الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة هو الخطوة الصحيحة التي يمكن اتخاذها الآن

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة هو الخطوة الصحيحة التي يمكن اتخاذها الآن، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

استمرار العدوان الإسرائيلي يقوض أي فرصة للسلام

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، منوها إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي يقوض أي فرصة للسلام، وينهي أي أمل في تحقيق حل الدولتين.

وتابع أبو الغيط، من الضروري اعتراف مزيد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.