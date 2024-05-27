الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: تحركات دبلوماسية كبيرة في بروكسل لدعم القضية الفلسطينية

لويس ميغيل بوينو
لويس ميغيل بوينو

قال لويس ميغيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن هناك تحركات دبلوماسية كبيرة في بروكسل لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا على دعم السلطة الفلسطينية للمضي قدما نحو حل الدولتين.

وأضاف بوينو، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نعقد اليوم اجتماعا أوروبيا عربيا لإحياء عملية السلام ودعم السلطة الفلسطينية، وهناك إجماع دولي على ضرورة تعزيز حل الدولتين من أجل حل القضية الفلسطينية.

القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام نازحين يمثل انتهاكا لقرارات العدل الدولية

ولفت المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إلى بذل جهودا مشتركة مع مصر ودول أخرى في المنطقة لدعم السلطة الفلسطينية، وهناك خطة عربية أوروبية لدعم عملية السلام ونواصل الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة.

ونوه إلى أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام نازحين في رفح الفلسطينية يمثل انتهاكا لقرارات العدل الدولية، مطالبًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين الأبرياء.

السكان في قطاع غزة يعانون انعداما في الأمن الغذائي

وتابع: السكان في قطاع غزة يعانون انعداما بالأمن الغذائي ونطالب بإدخال مزيد من المساعدات، كما أننا قدمنا 2000 طن مساعدات إلى الفلسطينيين في غزة من خلال 51 رحلة جوية، ونواصل دعم وكالة أونروا ولا بديل عنها لتقديم الخدمات للفلسطينيين.

وطالب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية والتزام المواثيق الأممية.

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