الاتحاد الأوروبى: يجب حث الإسرائيليين على إنهاء العملية العسكرية فى رفح

أكد مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن حل الدولتين ليس تنازلا مؤلما كما تظن إسرائيل لكنه الضمان الوحيد طويل الأمد لأمنها وازدهارها.

وشدد بوريل على ضرورة حث الإسرائيليين على إنهاء العملية في رفح والالتزام بقرارات العدل الدولية، قائلًا: "إذا لم تطبق قرارات محكمة العدل الدولية فإن النظام العالمي سيكون ضعيفا".

كما أكد بوريل، لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على هامش مؤتمر يضم المانحين لفلسطين، على الحاجة إلى سلطة فلسطينية "قويّة"، لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن وجود "سلطة فلسطينية فعالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضًا، لأنه من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة".

وعلى هامش القمة المنعقدة في بروكسل، قال وزير الخارجية النرويجي، إن إسرائيل يجب أن تحول الأموال التي جمعتها من الجهات المانحة نيابة عن السلطة الفلسطينية إلى حسابات السلطة.