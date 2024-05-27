جيش الاحتلال يعلن قصف 75 هدفًا عسكريًا بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن جيش الاحتلال عن قصف 75 هدفا عسكريا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

مجزرة كبيرة فى مخيم النازحين بمنطقة البركسات

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة كبيرة في مخيم النازحين بمنطقة البركسات، غرب مدينة رفح الفلسطينية، واستشهد العشرات من الفلسطينيين وأصيب آخرون، أمس الأحد، جراء القصف، واشتعلت النيران في المخيم بسبب القصف الإسرائيلي.

واستشهد أكثر من 30 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" شمال غرب رفح الفلسطينية.