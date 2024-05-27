المفوض الأوروبى يعرب عن تقديره لمصر وقيادتها السياسية ودورها المحورى فى غزة

اتفقا وزير الخارجية سامح شكري والمفوض الأوروبي، على أهمية الاستمرار في البناء على الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور القائمة بين الجانبين على مختلف المستويات، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

احتواء الأزمة في قطاع غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية

من جانبه، أكد المفوض الأوروبي على مواصلة الاتحاد الأوروبي جهوده لاحتواء الأزمة في قطاع غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكانه.

كما أكد موقف الاتحاد الداعم لمسار حل الدولتين، والذي يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧.

كما أعرب عن تقديره لمصر وقيادتها السياسية، والدور المحوري الذي تلعبه مصر منذ اندلاع الأزمة لاحتواء تداعياتها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.