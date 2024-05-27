ضحايا من النساء والأطفال ومصابون.. ماذا حدث فى رفح الفلسطينية؟ (فيديو)

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إنه من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمعارضة دول العالم والمجتمع الدولي عبر ارتكابه الكثير من الجرائم بداية من إجبار الفلسطينيين على النزوح إلى المناطق الغربية، مرورا بمعارضة قرار المحكمة الدولية الذي قضى بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية بحق مدينة رفح مرورا بالجريمة التي ارتكبت بالأمس التي وقعت بجوار مركز يتبع "أونروا" حيث قصف مخيمات للنازحين وارتقى أكثر من 35 شهيدا.

ارتقاء نحو 35 فلسطينيًا معظمهم من النساء والأطفال

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المركز معروف مكانه من حيث الإحداثيات الدولية المقدمة من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال ارتكب هذه المجزرة وهو يعلم أن هذه المنطقة ممتلئة بالنازحين الفلسطينيين، وعلى الرغم من ذلك قصف الخيام.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس إلى أن الفلسطينيين جاءوا إلى هذه المنطقة بحثا عن الأمن ولكنهم استشهدوا بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لارتقاء نحو 35 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال.