الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضحايا من النساء والأطفال ومصابون.. ماذا حدث فى رفح الفلسطينية؟ (فيديو)

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إنه من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمعارضة دول العالم والمجتمع الدولي عبر ارتكابه الكثير من الجرائم بداية من إجبار الفلسطينيين على النزوح إلى المناطق الغربية، مرورا بمعارضة قرار المحكمة الدولية الذي قضى بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية بحق مدينة رفح مرورا بالجريمة التي ارتكبت بالأمس التي وقعت بجوار مركز يتبع "أونروا" حيث قصف مخيمات للنازحين وارتقى أكثر من 35 شهيدا.

ارتقاء نحو 35 فلسطينيًا معظمهم من النساء والأطفال

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المركز معروف مكانه من حيث الإحداثيات الدولية المقدمة من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال ارتكب هذه المجزرة وهو يعلم أن هذه المنطقة ممتلئة بالنازحين الفلسطينيين، وعلى الرغم من ذلك قصف الخيام.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس إلى أن الفلسطينيين جاءوا إلى هذه المنطقة بحثا عن الأمن ولكنهم استشهدوا بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لارتقاء نحو 35 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال.

رفح رفح الفلسطينية ضحايا من النساء والأطفال مصابين بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس خان يونس الاحتلال

مواد متعلقة

السعودية تدين استهداف قوات الاحتلال خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن أونروا

المفوض الأوروبى يعرب عن تقديره لمصر وقيادتها السياسية ودورها المحورى فى غزة

"القاهرة الإخبارية": مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف بلدة الناقورة فى الجنوب اللبنانى

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر محاولات إسرائيل عرقلة المساعدات إلى غزة

رئيس الوزراء الفلسطينى: نعمل على تنفيذ خطة شاملة لدعم 2.2 مليون مواطن بغزة

وزيرة الخارجية الألمانية: قرار محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة ملزم

القاهرة الإخبارية: إصابتان بقصف إسرائيلى بجوار محطة الكهرباء شمال النصيرات وسط غزة

الأكثر قراءة

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

بعد 14 ساعة.. الأمن يحرر الطفل "إياد" ويضبط خاطفيه بالمنوفية

النائب العام يخلى سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا

الأمن يكشف سبب اختطاف الطفل "إياد" بالمنوفية.. القصة كاملة

مفاجأة سارة بشأن أسعار اللحوم فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234