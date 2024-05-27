الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السعودية تدين استهداف قوات الاحتلال خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن أونروا

خيام النازحين
خيام النازحين

أدانت السعودية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة أونروا شمال غرب رفح الفلسطينية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

استشهاد العشرات من الفلسطينيين 

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة كبيرة في مخيم النازحين بمنطقة البركسات غرب مدينة رفح الفلسطينية، واستشهد العشرات من الفلسطينيين وأصيب آخرين، أمس الأحد، جراء القصف، واشتعلت النيران في المخيم بسبب القصف الإسرائيلي.

واستشهد أكثر من 30 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شمال غرب رفح الفلسطينية.

السعودية خيام النازحين الفلسطينيين مخازن وكالة أونروا شمال غرب رفح الفلسطينية رفح رفح الفلسطينية

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