أفاد إعلام إسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

يجب وقف القتال في رفح الفلسطينية وإتمام صفقة تبادل للأسرى

وأجرى الجيش في الأسابيع الأخيرة تدريبات تحاكي حربا على الأراضي اللبنانية تشمل سيناريوهات القتال وتحريكا سريعا للقوات.

وقال عضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت، إنه يجب وقف القتال في رفح الفلسطينية وإتمام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.