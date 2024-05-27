الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد إعلام إسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

يجب وقف القتال في رفح الفلسطينية وإتمام صفقة تبادل للأسرى

وأجرى الجيش في الأسابيع الأخيرة تدريبات تحاكي حربا على الأراضي اللبنانية تشمل سيناريوهات القتال وتحريكا سريعا للقوات.

وقال عضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت، إنه يجب وقف القتال في رفح الفلسطينية وإتمام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

إعلام إسرائيلي تسلل طائرات مسيرة طائرات مسيرة كريات شمونة صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة صفارات الإنذار تدوي صفارات الإنذار كريات شمونة ومحيطها

مواد متعلقة

ضحايا من النساء والأطفال ومصابون.. ماذا حدث فى رفح الفلسطينية؟ (فيديو)

جيش الاحتلال يعلن قصف 75 هدفًا عسكريًا بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية

السعودية تدين استهداف قوات الاحتلال خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن أونروا

المفوض الأوروبى يعرب عن تقديره لمصر وقيادتها السياسية ودورها المحورى فى غزة

"القاهرة الإخبارية": مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف بلدة الناقورة فى الجنوب اللبنانى

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر محاولات إسرائيل عرقلة المساعدات إلى غزة

رئيس الوزراء الفلسطينى: نعمل على تنفيذ خطة شاملة لدعم 2.2 مليون مواطن بغزة

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

النائب العام يخلى سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيًا

الأمن يكشف سبب اختطاف الطفل "إياد" بالمنوفية.. القصة كاملة

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

"الزن" يقتل "تاجر الدقهلية".. أراد خلعها للزواج منها فمات على يد أبيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234