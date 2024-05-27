الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة صوب المناطق الجنوبية الغربية بغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، بقصفٍ مدفعي إسرائيلي يستهدف المغراقة والزهراء شمال النصيرات وسط قطاع غزة، حيث تطلق آليات الاحتلال النار بكثافة صوب المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة.

ونوَّه جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك توغل محدود لآليات الاحتلال جنوبي حيي تل الهوى والشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إلى قصف مدفعي وانفجارات في مناطق متفرقة بمخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا شمالي غزة، وتصاعد دخان كثيف من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح عقب اشتباكات بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال.

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