الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شكرى: القصف الإسرائيلى على خيام نازحين انتهاك صارخ للقوانين الدولية

سامح شكرى
سامح شكرى

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه نظيره الإسباني، ضرورة التحرك الدولي للضغط على إسرائيل من أجل وقف تحركاتها العسكرية في جنوب قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

ونوه شكري بأن القصف الإسرائيلي على خيام نازحين في رفح الفلسطينية يمثل انتهاكا سافرا وصارخا للقوانين الدولية وتدابير محكمة العدل الدولية.

الوضع الكارثى فى غزة

وأوضح وزير الخارجية أن الوضع الكارثي في غزة يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف الحرب حقنا لدماء المدنيين الأبرياء.

بينما أشاد وزير الخارجية الإسباني بالدور المحوري والجهود الحثيثة لمصر لحلحلة الوضع المتأزم في قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة.

رفح القصف الإسرائيلي على خيام نازحين القوانين الدولية شكرى وزير الخارجية المصري وزير الخارجية المصري سامح شكري

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