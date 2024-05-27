شكرى: يجب تضافر الجهود للوقف الفورى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اجتماع عربي أوروبي في بروكسل، إلى تضافر الجهود للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

القاهرة أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة فتح معبر رفح

وأكد شكري، التزام مصر الراسخ تجاه ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للفلسطينيين في غزة بشكل كامل ودون عوائق.

وقال وزير الخارجية المصري، إن القاهرة أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات واستقبال الجرحى الفلسطينيين.