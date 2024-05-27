الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الصحى بالقطاع كارثة إنسانية كبرى

أكد الدكتور عائد ياجي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن الوضع الصحي في قطاع غزة يمثل كارثة إنسانية كبرى بعد توقف معظم المستشفيات، بالإضافة إلى نقص المستلزمات الطبية، ما يؤثر على الأطفال وكبار السن في القطاع.

وأضاف ياجي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العدد الكبير للشهداء والجرحى ترك عبئًا ثقيلًا على القطاع الصحي، خاصة أن عدد الجرحى والمصابين يفوق الإمكانات الحالية، لا سيما في جنوب قطاع غزة.

قرار محكمة العدل الدولية

وشدد مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة على ضرورة إلزام حكومة الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بوقف الحرب الإسرائيلية على رفح الفلسطينية، وكذلك تمكين الطواقم الطبية من دخول قطاع غزة لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى.

وأشار مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة إلى أن هذه الطواقم تعمل تحت تهديد كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.