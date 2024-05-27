الإثنين 27 مايو 2024
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"اللقاء الأهم".. تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسى إلى برلين (فيديو)

زيارة الرئيس الفرنسي
زيارة الرئيس الفرنسي إلى برلين

قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعمد اليوم أن تكون هناك زيارة لإلقاء كلمة من أمام إحدى الكنائس التاريخية الألمانية في مدينة دريزدين الألمانية أمام جمعيات مختلفة من الشباب الأوروبي من ألمانيا والتشيك وفرنسا والنمسا.

حل بعض النقاط الخلافية حول عدد من المشروعات الأوروبية

وأضاف مرزوق، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الفرنسي يريد خلال الكلمة التي سيلقيها أمام الشباب أن يؤكد وحدة الاتحاد الأوروبي واستقلاليته، كما أن له لقاء مع المستشار الألماني وهو لقاء مهم سيصطحبا معهما عددا من الوزراء في الدولتين وإجراء ما يعرف بالمجلس الوزاري الفرنسي الألماني لحل بعض النقاط الخلافية حول عدد من المشروعات الأوروبية.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من برلين إلى أنه من وجهة نظر وسائل الإعلام الألمانية يجب ألا يكون هناك خلاف واضح أمام العالم بين ألمانيا وفرنسا ولكن هناك نقاط خلافية ووجهات نظر مختلفة للدولتين.

برلين عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية من برلين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكنائس التاريخية الألمانية مدينة دريزدين

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