الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فان دام فى مواجهة قوى الظلام.. فيلم DARKNESS OF MAN فى دور العرض المصرية

فان دام
فان دام

ينطلق في دور العرض المصرية، يوم 29 مايو، فيلم الإثارة والتشويق الجديد DARKNESS OF MAN، بطولة النجم العالمي فان دام، الذي يواجه قوى الظلام لحماية شاب وعائلته في معركة شرسة للحفاظ على حياتهم.

الفيلم من إخراج جيمس كولين بريساك، ويتم توزيع الفيلم بواسطة شركة Four Star Films.

يشهد عميل الإنتربول، راسل هاتش (فان دام)، عواقب غارة روتينية انتهت بمقتل المخبرة إستر مارتن. منذ ذلك الحين، تبنى "هاتش" دور الأب لابنها جايدن. وعندما حذره صديقه القديم في وكالة الاستخبارات المركزية "ييتس" من حرب شوارع وشيكة بين العصابات الروسية والألبانية والكورية في لوس أنجلوس، لم يصدق "هاتش" الأمر في البداية. ولكن الأحداث تأخذ منعطفاً خطيراً عندما يتعرض جد جايدن، السيد كيم، لهجوم من قبل رجال العصابة الروسية.

يجد "هاتش" نفسه مضطراً للدفاع عن العائلة، ويبدأ في عمل خطة لحمايتهم من الحرب الشاملة التي تلوح في الأفق. ومع اختفاء جايدن المفاجئ، ينطلق "هاتش" في مهمة يائسة للعثور عليه، غير متهاون فى مواجهة أي شخص يعترض طريقه، بمن في ذلك حلفاء مفترضون ذوو نوايا خبيثة وأجندات خفية.

فيلم DARKNESS OF MAN من بطولة جان كلود فان دام، إلى جانب نيك دياز، وشانون دوهيرتي، وكريستانا لوكن، وإخراج جيمس كولين بريساك، وقد تم تصوير الفيلم بمهارة سينمائية رائعة، مستغلاً المواقع التصويرية بشكل ممتاز لخلق أجواء من التوتر والخوف.

ينطلق الفيلم في دور العرض ابتداءً من 29 مايو 2024، من خلال شركة فور ستار فيلمز، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

DARKNESS OF MAN النجم العالمي فان دام فان دام دور العرض المصرية جيمس كولين بريساك

مواد متعلقة

تامر حسني وبسمة بوسيل يخطفان الأنظار في عيد ميلاد ابنتهما (صور)

تفاصيل تكريم نقيب المهن الموسيقية في لبنان بالقاهرة (صور)

الخميس.. فيلم فوتو كوبي بنادي سينما أوبرا دمنهور

رامى عياش يشعل الأجواء بحفله فى باريس ويرفع شعار "كامل العدد"

نوال الزغبى عن حفلها فى لاس فيجاس الأمريكية: "خيال"

علا رشدي تكشف تفاصيل وثائقي "كيف تسرق وطن"؟

كتاب ونقاد السينما تكرم ممدوح وعمرو الليثى بمناسبة اليوبيل الذهبى

بفستان أبيض.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى ختام مهرجان كان السينمائى

الأكثر قراءة

5 حالات لاستبعاد الطلبات.. آخر التطورات بشأن مسابقة معلم مساعد مادة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

جوزيب بوريل: لا مكان آمنًا فى قطاع غزة.. ولا بد من وقف الحرب

مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

قرار جديد بحق بلوجر اتهمها زوجها بالزنا فى حلوان

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة