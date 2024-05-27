فان دام فى مواجهة قوى الظلام.. فيلم DARKNESS OF MAN فى دور العرض المصرية

ينطلق في دور العرض المصرية، يوم 29 مايو، فيلم الإثارة والتشويق الجديد DARKNESS OF MAN، بطولة النجم العالمي فان دام، الذي يواجه قوى الظلام لحماية شاب وعائلته في معركة شرسة للحفاظ على حياتهم.

الفيلم من إخراج جيمس كولين بريساك، ويتم توزيع الفيلم بواسطة شركة Four Star Films.

يشهد عميل الإنتربول، راسل هاتش (فان دام)، عواقب غارة روتينية انتهت بمقتل المخبرة إستر مارتن. منذ ذلك الحين، تبنى "هاتش" دور الأب لابنها جايدن. وعندما حذره صديقه القديم في وكالة الاستخبارات المركزية "ييتس" من حرب شوارع وشيكة بين العصابات الروسية والألبانية والكورية في لوس أنجلوس، لم يصدق "هاتش" الأمر في البداية. ولكن الأحداث تأخذ منعطفاً خطيراً عندما يتعرض جد جايدن، السيد كيم، لهجوم من قبل رجال العصابة الروسية.

يجد "هاتش" نفسه مضطراً للدفاع عن العائلة، ويبدأ في عمل خطة لحمايتهم من الحرب الشاملة التي تلوح في الأفق. ومع اختفاء جايدن المفاجئ، ينطلق "هاتش" في مهمة يائسة للعثور عليه، غير متهاون فى مواجهة أي شخص يعترض طريقه، بمن في ذلك حلفاء مفترضون ذوو نوايا خبيثة وأجندات خفية.

فيلم DARKNESS OF MAN من بطولة جان كلود فان دام، إلى جانب نيك دياز، وشانون دوهيرتي، وكريستانا لوكن، وإخراج جيمس كولين بريساك، وقد تم تصوير الفيلم بمهارة سينمائية رائعة، مستغلاً المواقع التصويرية بشكل ممتاز لخلق أجواء من التوتر والخوف.

ينطلق الفيلم في دور العرض ابتداءً من 29 مايو 2024، من خلال شركة فور ستار فيلمز، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.