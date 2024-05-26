رامى عياش يشعل الأجواء بحفله فى باريس ويرفع شعار "كامل العدد"

أشعل المطرب رامي عياش أجواء باريس بحفل أسطوري في Casino de Paris، والتي رفعت شعار كامل العدد، حيث حضر أكثر من 2000 شخص ليعيشوا تجربة موسيقية فريدة، وتوافد عشاقه من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بأدائه المميز، رفقة أوركسترا موسيقية.

وتفاعل الجمهور مع رامي عياش خلال الحفل وسط أجواء من الحماس والطاقة الإيجابية غمرت الحاضرين، عندما اعتلى رامي المسرح بالبدلة البيضاء التي صممت خصيصًا له.

وتفاعل الجمهور مع رامي عياش خلال الحفل بحماس شديد، مرددين أغانيه ومتعايشين كل نغمة وكل كلمة خاصة أغنيته الأخيرة "Sway" التي غناها بالعربي بمثابة لحظة مميزة، حيث أضفت لمسة ساحرة إلى الأمسية.

لم تكن تلك مجرد حفلة، بل كانت رحلة موسيقية أخذت الحاضرين عبر الزمن، مع مجموعة من أغانيه القديمة، حيث تحول الجمهور إلى كورال متناغم، يغني معه بروح واحدة، ما أضفى على الليلة جوًا من الألفة والانسجام.

حفل رامي عياش بالمغرب

ومن المقرر أن يحيي رامي عياش حفلًا غنائيًا ضخمًا بالمغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين بدورته الجديدة، حيث يُحيى ليلة غنائية مختلفة في 28 يونيو المقبل على مسرح النهضة في العاصمة المغربية الرباط.

رامي عياش يطرح أغنية "Sway" بالعربي

وطرح النجم اللبناني رامي عياش منذ أيام أغنية Sway بالعربي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية، وقام بصياغة الكلمات وإعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.

لطالما حلم بغنائها بالعربي، على وقع هذه الكلمات اختار النجم اللبناني رامي عياش تقديم أغنية Sway بالنسخة العربية، حيث أعاد صياغتها بأسلوبه الموسيقي المتجدد الذي يتناسب مع الموسيقى العربية.



