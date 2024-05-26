نوال الزغبى عن حفلها فى لاس فيجاس الأمريكية: "خيال"

بحضور جماهيري كبير

أحيت المطربة اللبنانية نوال الزغبي حفلًا غنائيًا ضخمًا في لاس فيجاس بالولايات المتحدة بحضور جماهيري كبير، قدمت خلاله باقة مميزة من أجمل أغانيها.

شاركت نوال مقطع فيديو من الحفل معربة عن سعادتها بالحضور الجماهيري الكبير عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: “حفل لاس فيجاس حفل خيال”.

https://www.instagram.com/reel/C7b8LOSJxPD/?igsh=ZGY0enhpN2JuNXpy

تستعد الزغبي لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "من باريس"، خلال الأيام المقبلة على "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات خالد فرناس وألحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وصورتها الزغبي على طريقة الفيديو كليب في بيروت تحت إدارة المخرج اللبناني نضال بكاسيني.

وطرحت مؤخرًا نوال الزغبى أغنية "فخامة معاليك" حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

ويتجدد التعاون بين نوال الزغبى وفهد الزاهد بعد النجاح الكبير الذى حققاه معًا فى عدة أغان آخرها "فخامة معاليك" التى حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ومن المتوقع طرح الأغنيتين الجديدتين بعد عيد الأضحى.