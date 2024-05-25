السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على أنغام "مبروك يا ابن المحظوظة".. أحمد سعد يهنئ النادي الأهلي

جريدة الدستور

حرص المطرب أحمد سعد على تهنئة النادي الأهلي بفوزه في مباراة اليوم، أمام فريق الترجي التونسي، بهدف نظيف، وحصده لقب أبطال إفريقيا للعام الـ12.

وشارك “سعد” مقطع فيديو لمشهد الهدف، على انغام اغنيته “مبروك يا ابن المحظوظة”، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلا: “يا ابن المحظوظة مبروك، الف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي أبطال افريقيا، فرحتونا”.

https://www.instagram.com/reel/C7ZzMPQsYf9/?igsh=MTQ2c2doY2ZlbXY5OA==

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

واحتفلت الفنانة أيتن عامر واشرف عبد الباقي و حمادة هلال وهاني سلامة بتتويجا لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

الترجي التونسي أبطال افريقيا النادي الأهلي مبروك يا ابن المحظوظة أحمد سعد المطرب احمد سعد لقب أبطال افريقيا

مواد متعلقة

قبل انطلاق تصويره.. تفاصيل شخصيات فيلم "الست" بطولة منى زكي

نجمة "ذا فويس كيدز" زينب حسن تطلق أغنية "كيفي الوجع"

"الأراجوز وخيال الظل" في نادي فنون الأوبرا بدمنهور.. الاثنين

لمشاركته بـ قمة الإعلام العربى.. أسامة كمال يعتذر عن الظهور فى "مساء dmc"

رانيا فريد شوقي تهنئ ناهد السباعي بعيد ميلادها: "جوزائية زي خالتك"

حسن شاكوش يثير الجدل بأحدث ظهور له.. والجمهور يشن هجومًا عليه (صور)

صناع "تاني تاني" يهدون الفيلم إلى مؤلفه الراحل محمد نبوي

نقيب الموسيقيين: حققنا 158 مليون جنيه إيرادات خلال 15 شهرًا

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

هيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

"أبوها اللى وداها".. مفاجآت جديدة حول هوية الضحية الرابعة لسفاح التجمع

سفاح التجمع الخامس.. القصة الكاملة لنهاية لغز "غرفة الموت"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

علي ترك

إلى وزراء مصر «تعلموا من حكمدار العاصمة»

عبدالله شريف

الرئيس السيسى والإعلام.. رسائل لا تتوقف

محمد عبدالناصر

محمد عبدالناصر يكتب: الرئيس السيسي ينتصر للإعلام

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

صور

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى