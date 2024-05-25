على أنغام "مبروك يا ابن المحظوظة".. أحمد سعد يهنئ النادي الأهلي

حرص المطرب أحمد سعد على تهنئة النادي الأهلي بفوزه في مباراة اليوم، أمام فريق الترجي التونسي، بهدف نظيف، وحصده لقب أبطال إفريقيا للعام الـ12.

وشارك “سعد” مقطع فيديو لمشهد الهدف، على انغام اغنيته “مبروك يا ابن المحظوظة”، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلا: “يا ابن المحظوظة مبروك، الف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي أبطال افريقيا، فرحتونا”.

https://www.instagram.com/reel/C7ZzMPQsYf9/?igsh=MTQ2c2doY2ZlbXY5OA==

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

واحتفلت الفنانة أيتن عامر واشرف عبد الباقي و حمادة هلال وهاني سلامة بتتويجا لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.