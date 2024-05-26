الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كتاب ونقاد السينما تكرم ممدوح وعمرو الليثى بمناسبة اليوبيل الذهبى

ممدوح الليثي
ممدوح الليثي

استقبل الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي وعضو الجمعية العمومية للجمعية بمقر الجمعية، حيث قام بتسليم الدكتور عمرو الليثي درع التكريم كما سلمه درع تكريم اسم الكاتب السينمائي الكبير ممدوح الليثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الأسبق.

التكريمات جاءت بسبب التزام الدكتور عمرو الليثي بالسفر صباح غد الإثنين وقبل موعد إقامة احتفال الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

وأكد أباظة ان تكريم ممدوح الليثي اعترافًا بدوره الكبير في ترسيخ أسس الجمعية خلال فترة رئاسته لها والتي استمرت أحد عشر عاما نجح خلالها في تحقيق الاستقرار لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

كما يأتي تكريم الدكتور عمرو الليثي تقديرا لدعمه للجمعية ومسابقة ممدوح الليثي للسيناريو التي تحتفل بالعام الحادي عشر لتأسيسها.

وأكد الدكتور عمرو الليثي تقديره للجمعية ودورها في دعم الثقافة السينمائية ودورها الكبير في نجاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وأشاد بالإدارة الحالية للجمعية وقدرتها علي مواجهة التحديات مؤكدا حرصه علي دعم الجمعية وأنشطتها.

الناقد السينمائي الأمير أباظة عمرو الليثي باليوبيل الذهبي لتأسيسها السينما الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ممدوح الليثي

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